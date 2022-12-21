بلدية دبي.. إجراءات رقابية صارمة لسلامة المنتجات الغذائية

المصدر: دبي- وائل نعيم

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تعتبر سلامة الأغذية من أهم أولويات بلدية دبي، ولهذا تتخذ إجراءات رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة، والتي تستند إلى أسس علمية لكي تضمن سلامة المنتجات الغذائية قبل وصولها للمستهلك، وتأتي الخضراوات والفواكه على رأس هذه الأغذية، التي تبذل البلدية جهوداً كبيرة، لضمان سلامتها، بدءاً من إجراءات التفتيش بمنافذ الإمارة والأسواق، مروراً بالفحوصات المخبرية، التي يجريها مختبر بلدية دبي.

والذي يقوم بفحص متبقيات المبيدات الزراعية، بغرض التأكد من عدم تجاوز هذه المبيدات للحدود المسموح بها في المواصفة الإماراتية رقم UAE.S MRL1 2019، وأكدت بلدية دبي أنه يتم جمع عينات ممثلة من شحنات الخضار والفواكه المستوردة من قبل مفتشين مؤهلين، بعد الانتهاء من الكشف الظاهري على كل شحنة في منافذ الدخول بإمارة دبي، والتأكد من سلامتها ظاهرياً، وضمان صحة ومطابقة المستندات والوثائق المصاحبة للشحنة.

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