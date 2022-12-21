50 نحالاً يدشنون مهرجان حتا للعسل 27 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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تستعدّ بلدية دبي لإطلاق الدورة الـ 7 لمهرجان حتا للعسل، الذي تمتد فعالياته من 27 إلى 31 ديسمبر الجاري، وسط مشاركة أكثر من 50 نحالاً من مختلف إمارات الدولة.

ويهدف إلى دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة، ويأتي في إطار الحرص على تقديم مختلف سبل الدعم المتنوعة للصناعات المحلية التي تشتهر بها منطقة حتا، ويسهم في فتح المزيد من الفرص الاقتصادية الواعدة أمام سكانها.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: يعد تطوير حتا وتنمية فرصها الاقتصادية من الأهداف الرئيسية على أجندة حكومة دبي في الوقت الذي تمثل فيه المنطقة إحدى أهم الوجهات السياحية المتميزة في الإمارة، في ضوء ما تتمتع به من خصائص وسمات فريدة.

وأضاف: تجسّد بلدية دبي من خلال المهرجان التزامها بتعزيز منطقة حتا، كونه يعد من أبرز الفعاليات الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية في المنطقة، فالحدث يشكّل فرصةً نموذجية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال إنتاج العسل، وتسليط الضوء على أحدث الطرق التي تعزز جودته، فضلاً عن عرض أصناف متنوعة من منتجات مناحل حتا والترويج لها بما يدعم مردودها الاقتصادي.

مقومات

ويتزامن المهرجان مع حملة «وجهات دبي»، التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتشكل منطقة حتا محوراً مهماً كوجهة رئيسية من وجهات الجذب في دبي بما تتمتع به من مقومات طبيعية وتراثية وما تحتفظ به من عادات وتقاليد أصيلة لأهل الإمارات عموماً وفي حتا التي يعتبر إنتاج العسل من أعرق صناعاتها لكونها تشتهر بإنتاج أجود أنواعه.

ويستقبل المهرجان الزوار خلال فترة إقامته اعتباراً من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 8 مساءً في قاعة حتا التابعة لبلدية دبي.

فعاليات

وتشمل الفعاليات المصاحبة للمهرجان هذا العام: فعالية سوق الأسر المنتجة، وركن فحص عينات العسل، وركن ألعاب الأطفال، كما سيتم توزيع مجموعة من الهدايا القيّمة على الزوار. ويعدّ المهرجان منصة للزوار تتيح لهم فرصة التعرف إلى الأصناف المتنوعة والمتعددة للعسل، والخصائص التي يتميز بها كل صنف.

حيث شهد المهرجان على مدار مواسمه السابقة إقبالاً لافتاً من الجمهور، ليكون واحداً من أبرز المهرجانات والفعاليات المستقطبة للزوار من مختلف إنحاء الإمارات ومن خارج الدولة.

وانطلق «مهرجان حتا للعسل» للمرة الأولى في عام 2017، في إطار المشروعات التطويرية في منطقة حتا بما تشكله من أهمية تاريخية وتراثية، وسعياً إلى تحويلها إلى مقصد سياحي رئيسي لجذب الزوار من داخل الدولة وخارجها، والارتقاء بنوعية الخدمات المُقدّمة لأهل المنطقة والزوار.

ويتزامن المهرجان هذا العام مع النسخة الثانية من «ليالي حتا الثقافية» التي تنطلق اليوم وتستمر حتى الأول من يناير المقبل، للاحتفاء بالتراث الإماراتي العريق ومختلف مكوّنات المشهد الإبداعي في منطقة حتا وما تعكسه من أصالة هذا التراث الغني بمضمونه بالغ التنوع.

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