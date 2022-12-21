«حمدان بن محمد الذكية» تبحث آفاق التعاون مع «ديلوس»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور، وفداً من الهيئة العالمية المتخصصة في المباني والعقارات الصحية، «ديلوس»، خلال زيارته مقر الجامعة. وضم الوفد بول سكيالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «ديلوس»، مؤسس معهد ويل الدولي للأبنية، ومراد فريد، مؤسس مشارك ومستشار أول وشريك لدى «ديلوس»، وريناتو تيرمال، شريك لدى «ديلوس»، وجاريت سلوت، شريك مساعد أول لدى مؤسسة تنمية الأسواق الدولية.

وبحث الطرفان، آفاق تطوير العلاقات الثنائية، فضلاً عن تسليط الضوء على دور الصحة والسلامة والرفاه ضمن البيئة الأكاديمية في تعزيز الإنتاجية والرفاهية، وأهمية تعزيز جودة الحياة لدى فئات المجتمع كافة، وتحديد التحديات المجتمعية وإيجاد الحلول المبتكرة.

وشدّد الدكتور منصور العور، على أهمية تعزيز الجودة والصحة من خلال البرامج التعليمية المشتركة، والأبحاث وجمع البيانات، وتطوير منهج تعليمي متكامل لخلق بيئة حاضنة ومُمَكِّنة للدارسين، تضمن تعزيز مفهوم جودة الحياة خلال مسيرتهم التعليمية وتحفز الابتكار والإبداع والتميز.

مشيداً بمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين جامعة حمدان بن محمد الذكية و«ديلوس»، باعتبارها إطار لتطوير التعاون بين الطرفين على مختلف الأصعدة. يذكر أن جامعة حمدان بن محمد الذكية، أبرمت مذكرة تفاهم مع «إيلوس»، على هامش مشاركة الجامعة في «منتدى الصحة والسلامة والابتكار في المباني والمجتمعات» الذي عقد مؤخراً بمتحف المستقبل في دبي.

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