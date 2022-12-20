اعتراف دولي بمواصفة مركز الإمارات العالمي للاعتماد في مجال اعتماد جهات تقديم خدمات الرعاية الصحية

المصدر: البيان

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في إنجاز عالمي تم بجهود إماراتية وبالتعاون مع مجموعة من الكفاءات الطبية الوطنية العاملة في مختلف قطاعات الرعاية والخدمات الصحية بالدولة .. حصلت مواصفة مركز الإمارات العالمي للاعتماد الخاصة بتقييم جهات مقدمي خدمات الرعاية الصحية على الاعتراف الدولي من "الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية" (ISQua).

وأشاد خبراء الجمعية الدولية بالمواصفة التي أعدها المركز، وبنقاط تميزها بدءاً من تغطيتها لكل المعايير المطلوبة بنسبة بلغت 98.4%، ومن ثم شمولها بشكل غير مسبوق لقطاعات متعددة من مؤسسات الرعاية الصحية متضمنة المستشفيات، والعيادات الطبية بمختلف تخصصاتها، ومراكز جراحات اليوم الواحد، ومراكز الإخصاب، وخدمات الرعاية المنزلية، وخدمات السياحة العلاجية، والرعاية الصحية عن بُعد.

وقالت أمينة أحمد محمد ، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد: "يسعى المركز إلى المساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة فيما يتعلق بتطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية في دولة الإمارات ودبي، من خلال مراقبة امتثال كافة الجهات المعنية بهذا القطاع للتشريعات والقرارات واللوائح المعمول بها والمواصفات المعتمدة، ويتم ذلك من خلال زيارات ميدانية لمراجعة وتقييم خدمات تلك الجهات، وكذلك وضع المواصفات التي تضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى المعايير الدولية، إذ نسعى إلى الريادة في تطوير هذه المعايير ترسيخاً للمكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات ودبي في مجال إدارة الجودة، والنهج المتبع دائماً في توفير أفضل الخدمات ضمن مجموعة واسعة من تخصصات الرعاية الصحية.

وقد ثمّن خبراء الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية تنوّع معايير الجودة في المواصفة، والتي امتدت لتلبي احتياجات جميع مرتادي مؤسسات الرعاية الصحية وعدم اقتصارها على المرضى فحسب، بل شملت أيضاً احتياجات المرافقين الصحيين والزائرين وحتى العاملين بتلك المؤسسات؛ ما منح تلك المواصفة فرصة للتميز عن مثيلاتها من المواصفات الدولية والإقليمية المعتمدة سابقاً سواء دولياً أو في منطقة الشرق الأوسط. واتساقاً مع رؤية وأهداف حكومة دبي وحكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات رعاية صحية مستدامة بمعايير عالمية، يمهّد الاعتراف الدولي بهذه المواصفة الطريق أمام "مركز الإمارات العالمي للاعتماد" ليصبح صاحب الريادة عالمياً وإقليمياً في تقديم خدمات متكاملة مُعترَف بها دولياً تغطي مختلف جهات الرعاية الصحية استناداً إلى معايير موثوقة عالمياً ما يعزز مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات كمقصد عالمي للسياحة الطبية، ويمنح الفرصة لوضع نواة لميثاق موحد لمعايير الخدمة الصحية بجميع إمارات الدولة مستقبلاً.

ويأتي هذا الإنجاز ليضيف حلقة جديدة في سلسلة نجاحات المركز في نيل جميع الاعترافات الدولية المُتاحة لأنشطة تقييم المطابقة من المنظمات الدولية المعنية بهيئات الاعتماد (ILAC, IAF, ARAC, APAC)؛ حيث يعتمد ما يزيد عن 1000 جهة على خدمات المركز في دولة الإمارات، وأكثر من أربعين دولة حول العالم في مجالات اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات وجهات منح شهادات الحلال طبقاً لأرقى المواصفات العالمية.

يُشار إلى أن الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية" (ISQua) هي منظمة دولية تأسست في عام 1985 نتاجا لمجموعة عمل تابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) للتدريب على ضمان الجودة، وتكرس جهودها لتعزيز تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتمتد شبكتها الواسعة من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية لتغطي أكثر من 70 دولة في ست قارات.

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