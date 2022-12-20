«دبي الطبية» تدعم المشهد الإبداعي في الإمارة

المصدر: وام

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أطلقت مدينة دبي الطبية - المنطقة الحرة المتخصصة بخدمات الرعاية الصحية في الإمارة - المرحلة الأولى من مشروع تجميل المرافق والمساحات الحضرية في المدينة عبر تعاون فريد من نوعه مع الفنان الإماراتي أحمد المهري وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتحسين تجربة شركاء الأعمال والمرضى .

ويهدف هذا التعاون الجديد إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكن لمختلف الجهات لعبه لدعم وتطوير المشهد الفني في الإمارة حيث أتاحت مدينة دبي الطبية جدران مرافقها للفنان لإبداع أعمال فنية تعكس الهوية الحقيقية للمنطقة الحرة المتخصصة بخدمات الصحة في الإمارة.

وقال سالم العمودي مدير ادارة التسويق والإتصال في سلطة مدينة دبي الطبية - الجهة المشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية - نسعى دوماً لإبتكار طرق جديدة لتعزيز تجربة المرضى الزائرين للمرافق الطبية في مدينتنا حيث يشكل المظهر الجمالي جانباً مهماً من هويتنا البصرية، وحرصنا في مشروع تجميل مرافق مدينة دبي الطبية على تفعيل دور القطاع الفني الإماراتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم المجتمع المحلي في دبي. ويعكس تعاوننا مع الفنان المبدع أحمد المهري ثقتنا الكبيرة بالفنانين الإماراتيين والتزامنا بتوفير منصة ملائمة لاستعراض أعمالهم المميزة.

وتصور الأعمال الجدارية للمهري التاريخ العريق للطب في المنطقة من خلال تسليط الضوء على مجموعة من أبرز العلماء العرب تماشياً مع نهج مدينة دبي الطبية في تكريم الأسماء اللامعة من الأطباء والفلاسفة والعلماء الذين لعبوا دوراً رئيسياً في تشكيل قطاع الرعاية الصحية في المنطقة وخارجها حيث قامت المدينة الطبية منذ بداية تأسيسها بتكريم أشهر العلماء البارزين في القطاع الطبي عبر التاريخ من خلال تسمية مبانيها ومجمعاتها الطبية بأسمائهم تقديراً وعرفاناً لمساهماتهم الجليلة في خدمة الإنسانية مثل مجمع الرازي ومجمع ابن سينا الطبي ومجمع الزهراوي الطبي ومبنى أحمد كاظم، كما يحتفي الفنان بهذا الإرث عبر مجموعة من الزخارف الناعمة والألوان المميزة وإبداعات بالخط العربي ورسومات لأهم معالم دبي.

وقال أحمد المهري: فخور للتعاون مع مدينة دبي الطبية واعتبره أحد أهم المحطات في مسيرتي المهنية لأنها فرصة لاستعراض أعمال فنية تعكس هوية إحدى أبرز الوجهات في الإمارة.. ويشرفني أن أصور الرسالة النبيلة التي تحملها مدينة دبي الطبية مع لمسات إبداعية تعكس التراث العربي الفني في مجال الطب.

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