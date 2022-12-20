حاكم رأس الخيمة يصل إلى عمان للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"

المصدر: وام

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وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم إلى مطار الملكة علياء الدولي على رأس وفد الدولة للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نسخته الثانية والذي ينطلق اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة إقليمية ودولية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه .. صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن ودولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين.

يرافق سموه وفد يضم معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي حميد عبيد خليفة أبو شبص رئيس ديوان المحاسبة.

وجرت لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهد الأردن - خلال استراحة قصيرة في الصالة الملكية - الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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