المخيم الشتوي في دبي سفاري بارك يستغل وقت الأطفال بما يفيد ويمتع

المصدر: البيان

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في إطار حرصها على توعية الأطفال واستغلال أوقاتهم بالشكل الأمثل بما يفيد ويمتع، تنظم دبي سفاري بارك مخيماً شتوياً يهدف إلى تنمية مهاراتهم العلمية والحياتية والثقافية، إلى جانب غرس قيم تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق الواحد.

ويهدف المخيم الشتوي السنوي في دبي سفاري بارك إلى استغلال أوقات فراغ طلبة المدارس أثناء الإجازة المدرسية، وتشمل أنشطة المخيم التعرف إلى دبي سفاري بارك ومرافقها و:

- التعرف على المهن مثل الطب البيطري، وعالم الأحياء البرية، مذيع، منتج، مدرب حيوانات وغيرها.

- التعرف على عادات وتقاليد أجدادنا من خلال زيارة حي الفهيدي.

- تعلم مهارات جديدة مثل التصوير، الطبخ، الرسم التمثيل.

- أهمية الحفاظ على البيئة ورفاهية الحيوان.

وتسعى دبي سفاري بارك من خلال المخيم الشتوي إلى زيادة الوعي البيئي لدى جيل المستقبل لأنهم مستقبل الإمارات.

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