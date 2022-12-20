مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد ترسخ دبي محوراً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات المالية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، مواصلة مركز دبي المالي العالمي العمل في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لتأكيد مكانة دولة الإمارات ودبي محوراً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات المالية موضحاً أن المركز يمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ المكانة التي صنعها الشيخ محمد بن راشد لدبي أحد أهم المراكز المالية عالمياً.

وأعرب سموه في أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي، عن ارتياحه للأداء القوي للمركز في عام 2022 على الرغم مما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية ومتغيرات متسارعة كما فوّض المركز إرساء معايير قطاع الخدمات المالية العالمي المتعلقة بالمسائل المناخية والبيئية والاجتماعية والحوكمة استباقاً لـ«كوب 28»

نهج ابتكاري

ونوّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالدور الحيوي الذي اضطلع به مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه عام 2004 في الارتقاء بقطاع الخدمات المالية وتوفير بيئة اقتصادية داعمة للأعمال، وتعزيز الازدهار الاقتصادي الوطني والمحلي، وكذلك إسهامه في دعم تنوّع الاقتصاد والمشاركة بدور إيجابي في تحقيق استدامة نموه، بتبنّي نهج ابتكاري هدفه ترسيخ القدرات التنافسية لدبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

إنجازات رئيسة

واستعرض مجلس الإدارة الأعلى الإنجازات الرئيسة التي حقّقتها الهيئات المستقلة الثلاث للمركز وهي: سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2022، إذ أثنى المجلس على الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة العليا وفرقها في ترسيخ مكانة المركز المالي باحتسابه أفضل منطقة مالية حرة نظراً لأدائه المتفوق وكفاءته على مستوى العالم في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الخمس الماضية على التوالي.

استراتيجية 2030

وأشاد سمو رئيس مركز دبي المالي العالمي بالتقدّم الذي أحرزته هيئات المركز في تنفيذ أولويات استراتيجية 2030، ولا سيما تلك المساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، ومن ذلك إعادة تنظيم وتوسيع مركز الابتكار «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وتطوير اللوائح الخاصة بالأصول الرقمية، والمنهجيات المستقبلية لإدارة القرارات.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم في تغريدة في «تويتر» أمس: ترأست اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي واطلعت على إنجازات المركز لعام 2022 والتقدم الذي أحرزته هيئاته في تنفيذ استراتيجية 2030. المركز يمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ المكانة التي صنعها الشيخ محمد بن راشد لدبي أحد أهم المراكز المالية عالمياً.

كفاءة عالية

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «نجح مركز دبي المالي العالمي في عام 2022 في زيادة مساهمته الاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي مع مضيه قدماً في تنفيذ العديد من أولويات استراتيجيته لعام 2030. ومع اقترابنا من عام 2023، تؤكد هيئات المركز المالي التزامها العمل بكفاءة عالية وإصرار لتحقيق رؤية المركز لقيادة مستقبل القطاع المالي وتعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني وإحداث فارق إيجابي في المنظومة المالية العالمية، والتي من شأنها استقطاب المزيد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعنية إلى دبي، وترسيخ سمعتنا مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة».

وحثّ مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي هيئات المركز على مواصلة التركيز على المستقبل، والعمل تحديداً على تعزيز مكانة دبي بصفتها المركز المالي الأخضر الأول على مستوى المنطقة، تماشياً مع أهمية القضايا المناخية والبيئية والاجتماعية والحوكمة التي ستتم مناقشتها في اجتماع قادة العالم في مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي العام المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز