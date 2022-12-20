حمدان بن محمد: نبارك لقطر تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم

المصدر: دبي - البيان

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لدولة قطر الشقيقة تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم.

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ودون سموه عبر «تويتر»: «نبارك لدولة قطر الشقيقة تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم... أبدعتم في الاستضافة والتعريف بثقافتنا العربية وقيمنا الأصيلة... وعلى أرض قطر قدمت منتخباتنا العربية أفضل مشاركة لها، واستحقت الأرجنتين الفوز بكأس العالم ببصمة خليجية عربية استثنائية».

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