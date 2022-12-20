حميد النعيمي يعتمد موازنة عجمان 2023 بـ 2.92 مليار درهم

المصدر: عجمان - البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2023 بقيمة متوازنة قدرها 2.92 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 21 % عن موازنة العام الماضي، ما يجعلها الأكبر في تاريخ الإمارة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في إمارة عجمان وعزمها على مواصلة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي؛ لتصل إلى مستويات نوعية تلبي طموحاتها في بناء مجتمع سعيد واقتصاد مستدام ومنافس عالمياً، مشيراً إلى أن رفاهية ورخاء أفراد المجتمع وسعادتهم ستبقى على رأس أولويات حكومة عجمان التي تحرص دوماً على إتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة للإمارة، وبناء مستقبلها المزدهر من أجل تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والسياحة.

وأضاف: إن توزيع الموازنة العامة لهذا العام يعكس الحرص على تنمية وتطوير الإمارة والمجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وإتاحة آفاق أرحب للمستثمرين، وتحقيق سبل العيش الكريم للجميع؛ إذ تم تخصيص 39 % من إجمالي الإنفاق العام للطرق والجسور والحدائق والمرافق وتعزيز بيئة وأمن الإمارة، والثقافة، والترفيه، ولتعزيز الاستدامة المجتمعية والبيئية، وذلك توازياً مع التركيز على تطوير اقتصاد الإمارة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وخصوصاً من خلال تطوير منافذ الإمارة، وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، وتطوير الواجهة السياحية للإمارة عبر تخصيص 42 % للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى 19 % لتعزيز وتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الذكي.

وقال سموه: انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، جاءت الموازنة العامة لعام 2023 التي تعد الأضخم في تاريخ إمارة عجمان؛ لتشكل محطة جديدة لمواصلة مسيرة الإمارة نحو مزيد من النمو والازدهار والرخاء.

تخطيط مالي متميز

وأوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن الموازنة العامة التي اعتمدتها القيادة الحكيمة تعكس التخطيط المالي المتميز لمختلف القطاعات في الإمارة بفضل تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الميدان، كما تهدف إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من الاستقرار والتنمية المُستدامة، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسية إمارة عجمان ودولة الإمارات.

توازن بلا عجز

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2023 جاءت متوازنة ومن دون عجز، نتيجة كفاءة وفعالية التخطيط المالي السليم الذي يرتكز على سياسات ومعايير ومنهجيات مالية مبتكرة ومرنة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للإمارة.

قطاعات

وأفاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بأن موازنة عجمان لعام 2023، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بقيمة 2.92 مليار درهم، جاءت لتلبي الطموحات وتؤكد عزم الإمارة على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير وتعد إنجازاً كبيراً بكل المقاييس، حيث استهدفت القطاعات الحيوية بالإمارة نحو مزيد من التطور والازدهار، وهو ما يعزز تنافسية الإمارة ويحفز المستثمرين كافة على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنية التحتية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدوائر والجهات تحظى بدعم دائم ومستمر من الحكومة الرشيدة في إمارة عجمان، والتي تعمل على تمكين المؤسسات وتحفيز القطاعات الحيوية، وتقديم كافة أنواع الدعم لتمكينهم من إنجاز المشاريع وتدشين مشاريع جديدة، لضمان جودة الحياة وتعزيز سعادة كل فرد في المجتمع.

وقال: إن عجمان أصبحت إمارة جاذبة للسكان والزوار والسياح والمستثمرين، حيث توفر بيئة مثالية للعيش الرغيد وفتح المشاريع الناجحة وضمان استمراريتها.

رؤية

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان: إن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الموازنة العامة لحكومة عجمان يعكس حرص القيادة الرشيدة برؤيتها الحكيمة على تعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة للإمارة، وتوفير مقومات المجتمع السعيد بأفضل مستويات من الصحة والسلامة والرفاهية.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الموازنة العامة لحكومة عجمان، يثبت حرص ورؤية وقيادة سموه الحكيمة على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في القطاعات كافة.

وقال الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين: إن الموازنة العامة للإمارة أكدت التوجه الواضح لحكومة عجمان نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد مستدام ومتكامل يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، ويعزز قدرة إمارة عجمان على تطوير منظومتها الاقتصادية وتحقيق تطلعاتها المستقبلية بكفاءة عالية.

ورأى المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن إمارة عجمان تخطو بثبات وثقة نحو تعزيز ريادتها وتنافسيتها المحلية والدولية، وتسعى لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنمو المتواصل في كافة القطاعات لضمان تعزيز جودة الحياة لمجتمع أكثر سعادة واستقراراً.

نموذج

وأكد الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، حرص القيادة الرشيدة على أهمية توجيه الموازنة الحكومية لتحقيق النموذج التنموي الرائد لإمارة عجمان وأهدافه المستقبلية المنسجمة مع توجهات ورؤى مئوية الإمارات لتكون الأفضل عالمياً.

وأوضح عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الموازنة العامة للإمارة، تعد حافزاً لإطلاق المشاريع والخدمات المثالية، معرباً عن فخره بقيادة حكيمة توفر موازنة داعمة لتمكين الجهات من تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز مقومات السكن والاستثمار، والارتقاء بمستوى رفاهية المواطنين والمقيمين.

طفرة استثنائية

وبدوره قال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن موازنة 2023 تؤكد عزم القيادة الرشيدة على مواصلة خططها التطويرية الشاملة ودعم قطاعات الأعمال من خلال تعزيز البنية التحتية التي تشهد طفرة استثنائية على عدة مستويات.

وتوجهت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، بفائق الشكر وعظيم الامتنان إلى القيادة الرشيدة بعد اعتمادها موازنة عام 2023، مثمنة دورها الفعال في دعم وتعزيز دور المؤسسات الحكومية.

‏‎طموحات

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بعجمان، أن اعتماد الموازنة العامة الجديدة لسنة 2023، يعكس اهتمام حكومة عجمان بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية وتلبية طموحات الإمارة المستقبلية من خلال تطوير منظومة العمل في مختلف القطاعات وفق أولويات تستشرف المستقبل وتحقق التوازن لضمان إنجاز الخطط الطموحة للإمارة.

وقال عبدالرحمن الشامسي، مدير عام دائرة الشؤون القانونية في عجمان: إن الموازنة جاءت بمثابة خطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة جديدة من التطوير والخير والنماء في مسيرة الإمارة نحو تحقيق رفاهية وسعادة المجتمع وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

شمولية

وأشاد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، باعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الموازنة العامة لإمارة عجمان، بشموليتها في تغطية جميع المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية، وتركيزها على تطوير مختلف مجالات الاستثمار في القطاع السياحي، والتي تمثل إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم عجمان.

تنافسية

قالت رشا خلف الشامسي، المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالندب: إن الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2023 تدعم بشكل مباشر تنافسية بيئة الأعمال وزيادة محفزاتها، والدفع قدماً بعجلة الاقتصاد، وتؤكد أن الإمارة ماضية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية تواكب بشكل خاص تطلعات مجتمع الأعمال، وتصب في استدامة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية، لتتكامل الموازنة العامة لحكومة عجمان مع توجهات الإمارات في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق سبل العيش الكريم للفرد والمجتمع.

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