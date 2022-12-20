الإمارات وغويانا تطلقان مبادرة المبرمجين في التبادل المعرفي الحكومي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت حكومتا دولة الإمارات، وغويانا، مبادرة المبرمجين في غويانا والتي تعتبر الأولى من نوعها في قارة أمريكا اللاتينية، في إطار التعاون الثنائي في مجالات التبادل المعرفي الحكومي، بهدف تزويد آلاف الشباب بمهارات المستقبل وبناء قدراتهم بما يسهم في جعل غويانا واحدة من دول العالم المتقدمة في مجال البرمجة، وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية. وتشكّل مبادرة المبرمجين في غويانا، امتداداً لمبادرة «مليون مبرمج عربي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي نجحت في استقطاب أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة حول العالم.

وشهد الإطلاق من حكومة دولة الإمارات عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وصالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل السفير غير المقيم لدى غويانا، ومن حكومة غويانا ديودات إندار، وزير الأشغال العامة، وبريا مانيكشاند، وزيرة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين في البلدين، وعدد من طلاب الجامعات والمدارس العليا في غويانا التعاونية.

مشاريع

وأكّد الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، أنّ بلاده تعمل على تنفيذ واحد من أكبر المشاريع التحولية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال إطلاق مبادرة المبرمجين بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، والتي تشكّل المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، لبناء القدرات الشبابية باستلهام التجربة الناجحة التي طوّرتها دولة الإمارات في مبادراتها، وإعدادهم للمشاركة في التنمية عبر تزويدهم بأساسيات البرمجة التي ستسهم في تعزيز تواصلهم مع المستقبل.

ولفت محمد عرفان علي، إلى أنّ العالم يشهد تحولاً رقمياً متسارعاً، ما يحتم تبني التكنولوجيا المتقدمة وفهم هذه التحولات والاستثمار في رأس المال البشري في غويانا، لاسيما الشباب للمشاركة في دفع العجلة الاقتصادية وتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وجذب الاستثمارات العالمية في مجالات البيانات، وجعل غويانا إحدى أهم مراكز البرمجة في العالم.

إلى ذلك، قال عبد الله ناصر لوتاه، إنّ الإمارات تركز على تطوير الشراكات النوعية الداعمة لترسيخ أسس حكومات المستقبل، تجسيداً لتوجيهات ورؤى القيادة بمشاركة خبراتها وتجاربها، بما يضمن تمكين الحكومات من الارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة والجاهزية لتحديات المستقبل.

استلهام مبادرة

ويأتي إطلاق مبادرة المبرمجين في غويانا، استلهاماً من مبادرة «مليون مبرمج عربي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2017، بهدف نشر المعرفة وتزويد الكفاءات العربية بالقدرات والمهارات اللازمة للمستقبل وتمكينهم من خلال تعلم لغة المستقبل. وتهدف مبادرة المبرمجين في غويانا، إلى استقطاب مئات الآلاف من الشباب، وتمكينهم ليصبحوا مبرمجين والارتقاء بمهاراتهم الرقمية في مجال البرمجة.

تعاون

حقّق التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وغويانا، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، عدة إنجازات، ضمن 9 محاور عمل شملت المسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، والقيادات وبناء القدرات، والبرمجة «مبادرة المليون مبرمج»، واستشراف المستقبل، والخدمات الذكية «جائزة التطبيقات الذكية»، وشهدت عقد سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية لبناء قدرات الكوادر الحكومية في غويانا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز