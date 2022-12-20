تعاون تقني بين «ايدج» وأكاديمية أبوظبي البحرية

المصدر: (أبوظبي-البيان)

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وقعت «جاهزية»، الشركة التابعة لمجموعة «ايدج» والمزود الشامل للحلول الدفاعية وخدمات الاستجابة للطوارئ، اتفاقية تعاون مبدئية مع أكاديمية أبوظبي البحرية، المؤسسة الرائدة في مجال التعليم والتدريب البحري وفقاً لأعلى المعايير العالمية والتابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بهدف توسيع نطاق برامج السلامة من الحرائق والتدريب البحري في المنطقة بشكل عام.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم الجانبان بتقديم مجموعة شاملة من دورات السلامة من الحرائق والتدريب البحري والترويج لها داخل دولة الإمارات وخارجها. وسيتيح التعاون للمؤسستين تعزيز وتوفير وتطوير التدريب، إلى جانب إجراء أبحاث لتطوير تقنيات جديدة تخدم القطاع البحري.

وأشاد طلال الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ «جاهزية» بهذه الاتفاقية: «عبر منشأتنا العصرية وفريقنا الذي يمتلك خبرات واسعة، نلتزم في «جاهزية» بشكل كامل وباستعداد تام لتقديم برامج السلامة من الحرائق والتدريب البحري، معتمدين أفضل ممارسات وأعلى معايير القطاع، وذلك لتعزيز مهارات الطلاب والتعرف على قدراتهم المهنية. وبصفتنا شركة رائدة في مجال التعليم البحري، سيشكّل تعاوننا المشترك مع أكاديمية أبوظبي البحرية اعتماداً لدوراتنا وبرامجنا التعليمية البحرية القوية، ويسهم في ترسيخ القدرات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

من جهته أكّد الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي: «يحدونا الفخر بالعمل مع «جاهزية» على تطوير برامج عالمية المستوى للسلامة من الحرائق والتدريب البحري من خلال أكاديمية أبوظبي البحرية التي تهدف إلى تنشئة الجيل المقبل من المهنيين العاملين في القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط. كما نشارك «جاهزية» الحرص على بناء القدرات البحرية في الدولة».

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