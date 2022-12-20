30.8 مليون درهم حصيلة مزاد الأرقام المميزة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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وصلت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ «111» لأرقام اللوحات المميزة للمركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي بفندق جراند حياة بدبي، 30 مليوناً و800 ألف درهم. وحقق الرقم (O-36) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ الرقم بمليونين و640 ألف درهم، تلاه الرقم (U-66666) بمليون و460 ألف درهم، والرقم (Z-786) بمليون و35 ألف درهم، والرقم (V-44444) بمليون درهم. وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقماً مميزاً، شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات:

H-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

وتتبع هيئة الطرق والمواصلات خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة، لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم. وتحظى المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة باعتبارها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذلك تسعى الهيئة لتنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة.

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