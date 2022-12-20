«كهرباء دبي» تعزز كفاءة إنتاج الطاقة بتقنيات مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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تسهم التقنيات المبتكرة التي تستخدمها هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز الكفاءة بمجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه والذي يعتبر إحدى الركائز الرئيسية لتزويد الإمارة بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية.

وأكّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اعتماد الهيئة أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لرفع كفاءة الإنتاج والاستفادة من الحرارة المهدرة، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية. وأضاف معاليه: «نعمل في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطوّرة تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة».

ويعتبر الابتكار، ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل، وتعزيز الكفاءة في الإنتاج التي تحسنت بـ 37.63 % العام الماضي مقارنة بالعام 2006، عبر تعزيز الاعتماد على أحدث التقنيات على غرار الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي وغيرها.

ولفت النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس ناصر لوتاه، إلى أنّ تطبيق الهيئة لأحدث التقنيات المبتكرة والتصميم الأمثل لمحطات الإنتاج، ومبادرات تحسين الكفاءة والقدرات الفنية والتقنية الرائدة لموظفي القطاع، لعبت دوراً محورياً في تحسين كفاءة الإنتاج، فضلاً عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ 32 %، ما يعادل زراعة 369 مليون شجرة لازمة لامتصاص هذه الكمية من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تم خفض انبعاثات أكسيد النيتروجين بـ 76 %، وثاني أكسيد الكبريت 99 % العام الماضي.

أرقام قياسية

ودخلت هيئة كهرباء ومياه دبي، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد بقدرة 9.547 ميغاوات من الكهرباء في المجمع الذي يضم قسمين رئيسيين لإنتاج الطاقة وتحلية المياه هما «مجمع الإنتاج-1» بقدرة إنتاجية تبلغ 2.761 ميغاوات، ويتضمن المحطات D وE وG، و«مجمع الإنتاج-2» بقدرة إنتاجية 6.786 ميغاوات ويتضمّن المحطات K وL وM. وحققت الهيئة إنجازها بدخول موسوعة الأرقام القياسية العالمية للمرة الثانية عن المجمع، كأكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد على مستوى العالم بقدرة إنتاجية 490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.

وحققت الهيئة الريادة العالمية في مجال التشغيل والأداء، إذ صنّفت مؤسسة ماكنزي العالمية، الهيئة ضمن أفضل 5 شركات على مستوى العالم في تقييم شمل 60 شركة من نخبة الشركات العالمية.

وفي إنجاز عزّز مكانتها كمؤسسة رائدة عالمياً في مجال صيانة التوربينات الغازية ووحدات تحلية المياه، أعلنت الهيئة عن تحطيم رقمها القياسي العالمي في فترة الصيانة «Major Inspection Outage» الذي سجلته في العام 2019، إذ نجحت في إكمال صيانة عمليات الفحص الرئيسية خلال 9 أيام عمل فقط مقارنة برقمها السابق 11 يوم عمل، ما يشكّل خفضاً لمدة الصيانة بنسبة 18 % مقارنة بالرقم السابق المسجل باسم الهيئة، ونسبة 84 % مقارنة بما كان عليه الحال في 2006. وأثمر الإنجاز عن وصول نسبة توافرية التوربينات الغازية إلى 99.51 % للتوربينات الغازية من فئة «E-Class»، و99.83 % للتوربينات من فئة «F-Class» خلال فصل الصيف، إذ تعتبر هذه النسب ضمن الأفضل عالمياً.

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