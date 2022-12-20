طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم الثلاثاء إلى السبت المقبل على النحو التالي:
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – غائم جزئي بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً ومع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية– غائم جزئي بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً ومع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الخميس
الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والبحر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الجمعة
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة خاصة على البحر والجزر.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً غرباً في عمق الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي يصبح غائم أحيانا مساءً على بعض المناطق الساحلية والشمالية قد يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً غرباً ليلاً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.