أكاديمية أبوظبي الحكومية تستضيف فعالية «تخيل المواهب الحكومية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضافت أكاديمية أبوظبي الحكومية فعالية «تخيل المواهب الحكومية»، وهي الفعالية الأولى من نوعها على مستوى القطاع الحكومي في الإمارة، حيث جاءت ضمن إطار جهودها المستمرة لبناء نخبة من الكفاءات الإماراتية الاستثنائية العاملة في حكومة أبوظبي.

وعقدت الفعالية بحضور علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، والدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية، واستقطبت مشاركة ما يقارب 400 من موظفي حكومة أبوظبي، بهدف تعزيز الانسجام والتعاون بين الجهات الحكومية في أبوظبي، وتوفير منصة حاضنة للأفكار والتواصل الفعال بين العقول.

وقد تمكن موظفو حكومة أبوظبي من المساهمة في رسم ملامح مستقبل الكفاءات، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة أفكارهم ومقترحاتهم الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة التعلم والتطوير في الإمارة.

وشهدت الفعالية إقامة جلسة عصف ذهني تفاعلية، تم تقسيم المشاركين فيها ضمن أربعة فرق للتركيز على أربعة محاور؛ تضمنت الرقمنة والتخيل والتفاعل والتوسع، وذلك بهدف تحفيز المشاركين على توليد الأفكار والمقترحات حول سُبل تعزيز التميز الحكومي، وبناء مستقبل واعد للكفاءات الإماراتية في أبوظبي.

وقد عمل فريق «الرقمنة» على توليد الأفكار المتعلقة بالتكنولوجيا، ودورها في تعزيز جهود أكاديمية أبوظبي الحكومية الرامية إلى القيمة المضافة التي تقدمها لموظفي حكومة أبوظبي، من خلال توفير فرص تعلم وتطوير عالية المستوى.

كما حدد فريق «التخيل» أدوات وفرص التعلم المتقدمة، التي يمكن لأكاديمية أبوظبي الحكومية الاستفادة منها في تعزيز إمكاناتها، والارتقاء بتجارب التعلم والتطوير المهني التي تقدمها لموظفي حكومة أبوظبي.

كذلك ساهم فريق «التفاعل» في تقديم أفكار من شأنها المساهمة في بناء مجتمع من القادة الذين يعتمدون على الممارسات الفعالة، ومنحهم العديد من فرص التواصل والتوجيه.

كما ناقشت الجلسة سبل تعزيز التواصل والتعاون بين الأكاديمية والجهات الحكومية في الإمارة، وسلطت الضوء على الوسائل اللازمة للنهوض ببيئة التعلم والتطوير في الإمارة، لتلبية احتياجات حكومة أبوظبي بفاعلية أكبر.

وركز فريق «التوسع» على تقديم الأفكار المتعلقة بتحقيق نقلة نوعية تهدف إلى التركيز على الأفراد والكفاءات الموهوبة في القطاع الحكومي.

من جانبه، قال الدكتور ياسر أحمد النقبي: "شهدنا اليوم انعقاد فعالية تخيل المواهب الحكومية، التي تعد الفعالية الأولى من نوعها على مستوى القطاع الحكومي في الإمارة، حيث استقطبت حضوراً ومشاركة واسعة من ممثلي حكومة أبوظبي والكفاءات البشرية العاملة فيها، الذين اجتمعوا تحت مظلة واحدة لتوليد الأفكار وطرح المقترحات التي من شأنها المساهمة في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للمواهب الحكومية الواعدة.

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