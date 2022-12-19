إسعاف دبي تكرم الجهات الداعمة لبرنامج التطوع الإسعافي و100 متطوع متميز

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة في شعبة إدارة المتطوعين، حفلاً لتكريم 100 متطوع متميز تقديراً لجهودهم التطوعية والإنسانية ودعمهم لجهود المؤسسة الرامية لتأهيل أفراد المجتمع وتدريبهم على أساسيات الإسعافات الأولية، وذلك بحضور مشعل جلفار المدير التنفيذي للمؤسسة والدكتورة سهيلة حسين قائد مديرة إدارة التدريب والتعليم المستمر وعدد من قيادات المؤسسة.

وفي هذا السياق ألقت الدكتورة سهيلة قائد كلمة قالت فيها: «الدول الرائدة تبدأ من الإنسان، كيف نما وتعلم وكيف ترجم قيم وطنه إلى عمل ونحن تربينا على قيم والدنا المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه من الجذور العميقة والقيم الأصيلة التي تأسس عليها هذا الوطن، ولهذا استطاع العمل التطوعي على مستوى الدولة أن يترك بصمته محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأصبح التطوع المجتمعي ثقافة ووعياً لدى المواطنين والمقيمين على هذه الأرض»، مؤكدة أن الغرس الإنساني لا يموت بل يضرب ثباته في الأرض ويرتفع أثره مع رفعة الأوطان ويمتد بين البشر.

وقد كرمت المؤسسة مئة متطوع ممن شاركوا في دعم جهود المؤسسة في إكسبو 2020 والمتطوعين المتميزين في 2022 كما كرمت المؤسسة الجهات الداعمة للبرنامج التطوعي في المؤسسة وكان منها هيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات – برنامج ساند التطوعي، ومؤسسة وطني الإمارات، وكل من فريق عطاء حمدان التطوعي وفريق شكراً لعطائك التطوعي وفريق العباقرة التطوعي.

ومن جهتهم، عبر المكرمون عن شكرهم لهذا التقدير مؤكدين أن فرصة التطوع في هذا المجال الإنساني أضافت لهم الكثير، وأثرت في تغيير حياتهم بشكل إيجابي وجميل.

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