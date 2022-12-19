الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والجزر خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:56عند الساعة 23:22 والجزر الأول عند الساعة 17:22 عند الساعة 04:03.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحيانت فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:16عند الساعة 06:39 والجزر الاول عند الساعة 13:11الثاني عند الساعة 01:30.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 17 75 30

دبي 28 18 60 25

الشارقة 29 18 55 25

عجمان 28 19 50 20

أم القيوين 27 17 50 25

رأس الخيمة 27 17 55 25

الفجيرة 26 20 65 30

العـين 28 16 55 25

ليوا 30 15 90 40

الرويس 28 17 85 35

السلع 28 18 90 45

دلـمـا 27 18 80 45

طنب الكبرى 27 19 70 35

طنب الصغرى 27 19 70 35

أبو موسى 27 19 70 35.

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