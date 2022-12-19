 طرق دبي تحتفي بــ "لغة الضاد"

المصدر: البيان

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تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية الذي تحتفل به منظمة اليونسكو في 18 ديسمبر من كل عام، وقرار الأمم المتحدة باعتماد العربية اللغة السادسة الرسمية من لغات العمل المعتمدة لديها، نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مبادرات تهدف إلى تعزيز دور اللغة العربية في مجال الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، حيث استهدفت هذه المبادرات موظفي الهيئة والأطفال الأيتام.

الاعتزاز باللغة

وقالت روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: "تحرص الهيئة على إطلاق المبادرات ودعم الفعاليات التي تعزز المسؤولية المجتمعية، ومنها الاحتفاء بيوم اللغة العربية من خلال تنفيذ مبادرات وورش قراءة لتعزيز القراءة باللغة العربية لدى الأطفال، بمشاركة مجموعة من المسؤولين في الهيئة. وتضمنت مبادرات هذا العام جلسة قراءة للأطفال من غير الناطقين بالعربية، ودعوة المتطوعين من أجل المشاركة والتفاعل معهم لتحفيزهم على التعرّف أكثر إلى لغة الضاد".

مسابقة اللغة العربية

وأوضحت المحرزي إن المبادرة الثانية كانت عبارة عن مسابقة في اللغة العربية لموظفي الهيئة، وتضمنت أسئلة متنوعة في أقسام اللغة العربية وعلومها وجرت سحوبات ووُزِّعَت هدايا على الموظفين الفائزين. ويأتي تنظيم المسابقة في إطار حرص الهيئة على تنمية الوعي الثقافي عند موظفيها بأهمية ومكانة اللغة العربية والجهود المحلية الرائدة التي تبذلها الدولة لدعم لغة الضاد المرتبطة بالهوية الوطنية وجذورها التاريخية.

يذكر أن الهيئة أطلقت خلال العام الجاري المكتبة الرقمية لموظفيها والتي تعتبر قاعدة معرفية متكاملة تعزز قدرات الموظفين من خلال المحتوى المتميز للمكتبة الرقمية الذي يتضمن مواد إلكترونية ووسائط متعددة، ودراسات وبحوث بالإضافة لصحف ومجلات بمختلف اللغات، كما أطلقت الهيئة في 2021 تطبيق (اقرأ مع الهيئة) في شهر القراءة الذي يتضمن 600 مادة معرفية باللغتين العربية والإنجليزية.

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