بلدية دبي تحصد المركز الأول ضمن أربع فئات في "جائزة الطاقة العالمية " 2022

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حصدت بلدية دبي المركز الأول كفائزٍ وطنيٍ على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أربع فئات في "جائزة الطاقة العالمية Energy Globe Award"، للعام 2022 التي تُنظمها منظمة الطاقة العالمية "Energy Globe Foundation"، بهدف دعم المبادرات والمشاريع في مجال الطاقة والبيئة.

ويأتي هذا الفوز تأكيداً على ريادة دبي في التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة ضمن مختلف مشاريع التنمية المستدامة، وتتويجاً لجهود بلدية دبي في هذا المجال وتعزيز مكانتها بين المؤسسات العالمية التي تعمل وفق المواصفات الدولية وتطبق نظام آيزو "ISO 50001" للاستخدام الأمثل والمستدام للطاقة، وتقليل نسبة التلوث، وتوفير العوامل البيئية المناسبة، تماشياً مع أهدافها تنفيذ المشاريع المستدامة مع مراعاة العوامل والاشتراطات البيئية والصحية.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "يعدُّ الفوز بهذه الجوائز العالمية تكليلاً لجهودنا الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مجالَي الطاقة والبيئة على مستوى إمارة دبي، وانعكاساً لريادة دبي كمدينة عالمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية التي تحقق متطلبات الاستدامة، وفق أفضل المعايير المتبعة دولياً، وبما يعزز من جماليات الإمارة ومظهرها الحضاري وعوامل الأمان والصحة، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم".

مسؤولية المجتمعية

وفازت البلدية بالمركز الأول عن مبادرتها التطوعية "ساعة.. مــع عامل النظافة"، في إطار جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وخلق فرص تطوعية ميدانية لجميع فئات المجتمع المحلي بشكلٍ مستدامٍ في مجال النظافة العامة، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري وحماية البيئة المحلية. استقطبت المبادرة، أكثر من 14,600 متطوع منذ انطلاقها عام 2017 من 113 جهة حكومية وخاصة وأهلية.

فائز وطني

كما نالت البلدية اثنتين من الجوائز، كفائزٍ وطني على مستوى دولة الإمارات، عن مبادرة ابتكار أجهزة لتقليل تلوث الهواء في مختبر ترميم القطع الأثرية والحد من انتشار غبار المعادن السام أثناء عمليات الترميم، وتطبيق نظام إدارة الطاقة في مراكز البلدية المستدامة في مركزي "الطوار" و"المنارة". وصُمّم أول نموذج مصغّر لجهاز تقليل التلوث عام 2019، ويتم تغيير فلاتر الجهاز بمعدل 40 فلتراً سنوياً، ما يساعد على تحسين جودة الهواء الداخلي في بيئة مختبرات الترميم، وتقليل الملوثات الجوية السامة الناتجة عن عمليات ترميم القطع الأثرية المعدنية، والحد من تراكم الغبار السام.

وُطبّق نظام إدارة الطاقة منذ عام 2012 في مبنيي البلدية، بالتعاون مع شركة الاتصالات لخدمات الطاقة Etisalat Energy Efficiency Services (E3S)، والذي يهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة وإدارتها في المركزين، وخفض استهلاكها.

وحصد مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي المركز الأول كفائزٍ وطنيٍ، وذلك عن مبادرتيه؛ تأثير تقنية النانو على استدامة الأصباغ تحت الظروف المناخية السائدة في إمارة دبي، وإعادة استخدام الخرسانة الفائضة في المشاريع الإنشائية. وتعدّ مبادرة تأثير تقنية النانو على استدامة الأصباغ تحت الظروف المناخية السائدة في دبي، من المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على الأرض والبيئة، وتقليل المخاطر المحيطة، وتوفير عوامل بيئية صحية، إذ طوّر فريق فني من مختبرات مواد البنية التحتية والبناء في البلدية خواص الأصباغ باستخدام تقنية النانو، بالشراكة مع إحدى مصانع الأصباغ العالمية.

وحققت المبادرة نتائج متميزة، كان أبرزها مقاومة الأصباغ المُعالجة بتقنية النانو لخاصية بهتان اللون بشكل أفضل من الأصباغ العادية، وتعلق الغبار بالأصباغ المُعالجة أقل من العادية، ومعامل الانعكاس الشمسي للأصباغ المُعالجة أعلى من الأصباغ غير المُعالجة، فيما هدفت مبادرة استخدام الخرسانة الفائضة في المشاريع الإنشائية والمنتجة من قبل مصانع الخرسانة، إلى تقليل المخلفات الإنشائية ومخلفات مادة الخرسانة خصوصاً، وتقليل نسبة التلوث وتحسين البيئة.

كذلك نالت البلدية جائزةً كفائزٍ وطني على مستوى الدولة، عن مشروع مبنى مواقف السيارات في منطقة القرهود، والذي صُمّم ليكون أول مبنى مواقف مستدام؛ من خلال تطبيق الوسائل الصديقة للبيئة في توليد الطاقة فيه (Zero Energy Building).

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