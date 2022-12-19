بلدية أبوظبي تدعو المهندسين للتسجيل بنظام القيد عبر منصة «تم»

المصدر: أبوظبي - وام

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دعت بلدية مدينة أبوظبي المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين الجديد، عبر منصة «تم»، للحصول على البطاقات، التي تخولهم إلى التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. جاء ذلك بعد 3 ورش توعوية افتراضية، نظمتها البلدية من خلال قطاع تخطيط المدن ممثلاً في إدارة التصنيف وقيد المهن، خلال الربع الرابع من العام 2022، بهدف التعريف بنظام قيد المهندسين، والتوعية بكيفية وآلية التقديم على خدمات القيد من خلال منصة «تم».

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شارك في الورش، التي تم تنظيمها على مدى ثلاثة أشهر- أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022 بواقع ورشة في كل شهر- المئات من المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي، والمعنيون في شركات البناء والإنشاء، ومكاتب الاستشارات الهندسية.

وتم استعراض آليات التقديم على خدمات قيد المهندسين عبر منصة «تم»، وتعريف المشاركين بمتطلبات التقديم، وبالإجراءات والمتطلبات الخاصة بقيد المهندسين وتصنيف الاستشاريين، بالإضافة إلى تلقي أسئلة واستفسارات المشاركين والإجابة عنها، من خلال المتحدثين في كل ورشة، والذين أكدوا أنه يجب على المهندسين إظهار بطاقات القيد على المخططات الهندسية، التي يعملون عليها، كما يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء.

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