مكتوم بن محمد: كل عام وقطر شامخة بالعز والخير والسلام

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية قطر قيادة وشعباً بيومهم الوطني.

ودون سموه عبر «تويتر»: «نبارك لأهلنا في قطر قيادة وشعباً يومهم الوطني، كل عام وقطر شامخة بالعز والخير والسلام. ننطلق من وحدة أهدافنا وآمالنا لبناء مستقبل حافل بالازدهار والنماء لبلدينا. وفخورون بنجاح قطر في استضافة كأس العالم 2022. إنجاز مشرف وتاريخي أبهر العالم. نعتز بالإنجاز الذي سطرته قطر بحروف عربية».

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