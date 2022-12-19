«جاردن جلو دبي» متعة الإثارة والترفيه والإفادة المعرفية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتنوع وجهات دبي الترفيهية وتتعدد لتناسب أذواق أفراد العائلة كافة ورغباتهم التي لا تنتهي، وتلبيها بامتياز. وبين الترفيه والمتعة والإثارة والإفادة المعرفية، تأتي حديقة «جاردن جلو دبي»، أو «حديقة دبي المتوهجة» التي استطاعت أن تكون واحداً من أبرز المشروعات الترفيهية في المنطقة ووجهة عائلية شهيرة في دبي، وذلك بتفردها بطابعها الخاص المختلف، حيث توفر مزيجاً مبهراً يجعلها واحدة من بين أهم وجهات الزوار بما تضمه من تنوع في محتواها، يجعل من الصعب نسيان هذه التجربة واللحظات التي ستبقى في الذاكرة فترات طويلة.

إبهار كبير

وينتظر زائر «جاردن جلو دبي» الكثير من الإبهار، حيث سيمتع ناظريه بتصميمات الحديقة ذات الخدع البصرية الساحرة، ومجسمات الديناصورات بالحجم الواقعي في عالم «جوراسيك بارك»، وأنوار الحديقة المتوهجة ليلاً والتي تضم مجموعة من العجائب والمجسمات المبهرة للكثير من معالم الإمارات والعالم، فضلاً عن التعريف برسالة الإمارات في ما يخص حماية كوكبنا، عبر «التقليل من الانبعاثات الكربونية والمحافظة على نظافة الأرض»، فتم تصميم الحديقة من مواد معاد تدويرها للتقليل من التلوث البيئي والكربوني.

وبالتجول في أرجاء مكونات الحديقة، نجد أن العائلات بجميع أفرادها على ميعاد مع مشاهدة تصميمات كثيرة من الأشكال الهندسية ذات التأثيرات المتنوعة في هذه الحديقة الرائعة والتي تعرض أشكالاً تخطف الأنظار، تمتاز بالخدع البصرية الساحرة، فيما يُمكن للزوار الشروع في رحلة بين مجسمات الديناصورات بالحجم الواقعي في عالم جوراسيك بارك، بالإضافة إلى رؤية الأزهار المضيئة والاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب البهلوانية.

عجائب العالم

وتتوهج الحديقة التي تستقبل زوارها مساء بمجموعة من العجائب والمجسمات المبهرة للكثير من معالم الإمارات والعالم، حيث تتيح لجميع الزائرين فرصة مشاهدة مجسم الحياة البحرية المملوء بقناديل البحر العملاقة التي ينعكس ضوؤها على البحيرة، وزيارة نفق الطاووس والشجرة السعيدة ومسار الفراشات، وجنة باندا، ومدينة الحلوى، والتقاط الصور واكتشاف عالم الألوان، وزيارة حديقة الجليد وحديقة الديناصورات التي تقدم عرضها الرائع بمشاركة أكثر من 100 ديناصور متحرك مع مجموعة من الإضافات المبتكرة، ومختبر الديناصورات الذي يعرض مراحل ولادتها فضلاً عن متحف لها يضم مجموعة من الهياكل العظمية، إضافة إلى عرض المرحلة التاريخية لانقراضها وكيف انتهى عصرها. ولا ننسى الأطفال الذين لا بد من زيارتهم للفوانيس العملاقة الملونة وكذلك زيارة عالم البحار وهو خاص بالألعاب البحرية مع أحدث التقنيات، كما تضم «جاردن جلو» أكبر حديقة للمنحوتات الثلجية في المنطقة تحتوي على العديد من المنحوتات الجليدية المضاءة وباستخدام ما يقرب من 5 آلاف طن من الثلج وتم العمل على تشكيل المنحوتات الجليدية داخل حديقة الجليد عند درجة حرارة تبلغ 8 درجات مئوية.

فنون جاذبة

وتتألق كذلك ضمن مكونات «جاردن جلو» المتميزة، الحديقة الفنية التي تم تجهيزها عن طريق إعادة تدوير نحو 100 ألف من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباق ويمكن لزوار الحديقة الفنية الجديدة متابعة العروض الخاصة بالأشكال والتصميمات الفنية الجذابة.

ونوصي الزوار بالبدء بالتجول في جنبات الحديقة والتمتع بالمناظر الطبيعية كافة التي سيجدون أنفسهم محاطين بها، كتلك الأشجار الظليلة والمساحات الخضراء الواسعة، وخاصة أن ما يميز هذه الحديقة أنها تشمل بداخلها بركاً مائية جميلة، أما لحظات التأمل، فبمقدور الزوار قضاؤها مستريحين في أحد أماكن الجلوس الموزعة في أنحاء الحديقة.

وتمنح منطقة الطعام الزوار تجربة فريدة لا يجب تفويتها، لتناول أشهى الأطباق التي يمكن شراؤها من إحدى عربات الطعام وأكشاك المأكولات الشعبية التي تنتشر في أرجاء الحديقة، وتناول ما لذ وطاب من الأطباق التي تعكس الثقافات المختلفة، إذ يتوافر ممشى متميز يضم مطاعم وأكشاكاً تقدم أشهى الأصناف والوجبات من المأكولات المحلية والعالمية.

الأسعار:

■ تبدأ من 60 درهماً ويتم تحديدها بناءً على الباقة التي تم اختيارها

■ لا توجد رسوم دخول للأطفال دون عمر 3 سنوات

■ التذكرة صالحة لمدة 30 يوماً من تاريخ الشراء.

المكان:

■ حديقة زعبيل البوابة 6 و7 المنطقة B

■ مواقف سيارات متوافرة بعدد كبير

أوقات العمل بين أكتوبر ومايو:

■ 5 عصراً – 11 مساءً، الجمعة – الأحد

■ 5 عصراً – 12 صباحاً السبت والأعياد الرسمية

4 مكونات للحديقة:

■ الحديقة المضيئة

■ حديقة الديناصورات

■ حديقة الثلج

■ حديقة الفن المبهرة.

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www.dubaigardenglow.com

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