الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والساحلية والجزر خاصة غرباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج ومضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:14 عند الساعة 21:39 والجزر الأول عند الساعة 16:11 عند الساعة 03:10.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:28 عند الساعة 05:50 والجزر الاول عند الساعة 12:34 الثاني عند الساعة 00:22.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 19 75 35

دبي 28 20 75 35

الشارقة 29 18 75 30

عجمان 30 20 75 35

أم القيوين 29 17 80 35

رأس الخيمة 30 16 85 40

الفجيرة 28 21 65 40

العـين 27 16 85 30

ليوا 27 15 85 35

الرويس 25 21 70 45

السلع 25 20 75 40

دلـمـا 24 19 80 45

طنب الكبرى 25 20 75 35

طنب الصغرى 25 20 75 35

أبو موسى 25 21 80 30.

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