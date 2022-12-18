حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان في برقيته عن أحر التهاني لصاحب السمو أمير دولة قطر بهذه المناسبة، وعن أطيب التمنيات لشعب قطر بدوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني.

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