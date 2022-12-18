الإمارات تستضيف سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني

المصدر: وام

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استضافت الإمارات ملتقى سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني "ERCM" الذي انطلقت أعماله افتراضيا هذا العام على مدار يومين وركز على المواضيع الاجتماعية التي تعزز الروابط الأسرية بمشاركة أكثر من 50 جهة مشاركة من أكثر من 40 دولة حول العالم.

ويعد سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني حدثاً سنوياً فريداً يستهدف موزعي ومنتجي المحتوى ومنصات البث المختلفة الذين يقدمون برامج خاصة لشهر رمضان الفضيل حيث أعرب العديد المهتمين المشاركين في الحدث عن تقديرهم لمثل هذا الملتقى الذي يوفر فرصة ذهبية أمامهم للاستحواذ على المحتوى المميز من مختلف أنحاء العالم.

وأشار فهد التميمي مدير الاستحواذ والبرمجة في تلفزيون البحرين إلى إن سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني غني بالفائدة إذ يوفر منصة سهلة الاستخدام تتمتع بجودة الصوت والصورة ويمنحنا الوقت والفرصة للتواصل مع الشركات الأخرى.

وقالت هيكاز ميتي مديرة المبيعات في شركة توزيع المحتوى الإسلامي في تركيا " استفدنا من خلال وجودنا ضمن فعاليات السوق حيث تمكنا من الوصول إلى عملاء جدد مهتمين بالمحتوى والإصدارات الإسلامية التي نقدمها واستطعنا أن نعرض هذا المحتوى عليهم".

وقالت نضال منذر رئيسة قسم الاستحواذ لدى "نور بلاي" من لبنان " نجحنا في العثور على محتوى رائع لرمضان هذا العام ونشكر فريق الدعم الخاص بسوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني على التسهيلات التي قدمها لنا".

وقال عمرو عادل المدير التنفيذي لدى "انيميشن بلس" من مصر إن سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني يعد السوق الأبرز نظراً لكونه يجمع أهم الجهات ذات الصلة بالدراما التلفزيونية ويسهل عقد صفقات الشراء من خلال تيسير التنقل بين المواد المتاحة عبر المنصة المميزة التي تعمل بكفاءة عالية عبر الإنترنت.

وأوضح شعيب أحمد الرئيس الإبداعي لدى "Ingenuity Productions" في باكستان أن السوق يوفر منصة فعالة ومميزة للغاية لربط المعنيين بالمحتوى حيث تم ترتيب اجتماعات فعالة ومفيدة وتأمين خدمات من فئة ال 5 نجوم تضمنت تقديم الدعم التقني المستمر.

وعقد خلال هذا الحدث الافتراضي أكثر من 100 اجتماع مقرر مسبقاً بحضور العديد من الوكلاء وممثلي محطات التلفزة البارزين في مشاركة هي الأكبر ضمن السوق منذ إنشائه الأمر الذي يشير إلى تزايد الطلب على المحتوى الخاص بالموسم الرمضاني.

وأتاح السوق للمشاركين إمكانية استخدام "مركز أعمال المحتوى" وهو منصة تواصل متخصصة تم تطويرها لتلبية احتياجات العملاء الإقليميين والدوليين افتراضياً تتيح للمشاركين فرصة مميزة للتواصل مع عملاء من مختلف أنحاء العالم وتمكنهم من جدولة الاجتماعات الافتراضية بشكل مسبق بما يضمن لهم إبرام الصفقات وإغناء مكتباتهم الخاصة بالمحتوى.

وأشارت نينا أماني مديرة الاستحواذ لدى "DM Don Square Entertainment" من سلطنة بروناي أن هذا الحدث الفريد أتاح الفرصة للتعرف والاطلاع على عدد من برامج الرسوم المتحركة عالية الجودة ذات المحتوى الإسلامي والمنتج خصيصاً لموسم رمضان القادم كما كانت الاجتماعات هادفة ومثمرة.

وأشاد عامر شرف الرئيس التنفيذي لشركة "سما" للإنتاج الإعلامي من سوريا بالتخطيط والتنظيم لهذا الحدث المميز والذي يماثل ما نشهده في المعارض الدولية.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك زيادة في مشاهدة التلفزيون خلال شهر رمضان الكريم بنسبة تصل إلى 80٪ في العديد من المناطق من مختلف أنحاء العالم إذ تركز القنوات على بث برامج ومسلسلات جديدة ينتظرها المشاهدون بشغف تكون مصممة للأجواء العائلية حيث يسعى سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني إلى تلبية الطلب المرتفع على هذه المواد من خلال إتاحة المجال لتصفح ومشاهدة أحدث العناوين والإصدارات الخاصة بالشهر الفضيل وتجسد قيمه الغنية.

ويأتي سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني بدعم من سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي "DICM" وهو حدث سنوي تنظمه شركة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض عضو في "اندكس القابضة" الإماراتية المتخصصة في تنظيم أبرز المؤتمرات والمعارض في المنطقة.

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