حاكم الفجيرة يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة في برقيته عن أحر التهاني لصاحب السمو أمير قطر بهذه المناسبة، وعن أطيب التمنيات لشعب قطر بدوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني.

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