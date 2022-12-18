وزارة الموارد البشرية والتوطين تصدر قراراً حول الالتزام بأنظمة التوطين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارًا حول الالتزام بأنظمة التوطين.

ويحدد القرار ضوابط الالتزام بأنظمة التوطين وإعلانات وظائف والتزامات صاحب العمل عند تشغيل المواطن.

ويحظر القرار على المنشآت الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو منافعها دون إذن مسبق من الوزارة.

كما يحظر القرار الإعلانات المضللة التي لا تمثل فرص عمل متاحة أو في مستويات مهنية غير مهارية.

وبموجب القرار يلزم صاحب العمل عند تشغيل المواطن باستصدار تصريح عمل له من الوزارة، وإبرام عقد وسداد الأجور وفق النظم وتسجيل المواطن ودفع الاشتراكات الشهرية في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وبموجب القرار يتم تحديد التزامات المواطن عند التحاقه بالعمل في منشآت القطاع الخاص وضرورة التزامه بالمراسيم والقوانين المعنية والقرارات ببرنامج "نافس وجميع الالتزامات بعقد العمل.

كما يتم إبلاغ الوزارة عن أي ممارسة مخالفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز