محمد بن راشد يهنئ أمير وشعب قطر باليوم الوطني

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق بعيدهم الوطني المجيد والذي يصادف نهائي كأس العالم.

وقال سموه "نبارك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري الشقيق عيدهم الوطني المجيد والذي يصادف نهائي كأس العالم.. نفخر بتنظيمهم أفضل كأس عالم لكرة القدم.. ونفرح بعيدهم الوطني ووصولهم لهذه القمم.. قطر رفعت سقف المونديال .. ورسخت معايير عربية أمام العالم في حسن وروعة التنظيم".

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