محمد بن زايد: كل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق باليوم الوطني القطري، متمنياً سموه دوام الرفعة والازدهار لدولة قطر.

وقال سموه "نبارك لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وشعبها الشقيق اليوم الوطني ونسأل الله تعالى أن يديم أفراحهم.. وكل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار".

نبارك لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وشعبها الشقيق اليوم الوطني ونسأل الله تعالى أن يديم أفراحهم.. وكل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار. pic.twitter.com/458V15g5xq — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 18, 2022

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