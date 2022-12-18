اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع انخفاض درجات الحرارة

المصدر: (أبوظبي- وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر غرباً، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً، ورطباً ليلاً، وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية‏ 15 إلى 25، تصل إلى 40 كم/‏س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً، خاصة غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:32، والمد الثاني عند الساعة 19:54، والجزر الأول عند الساعة 14:40، والجزر الثاني عند الساعة 02:16.

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