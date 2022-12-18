عبد الرحمن العويس: علاقات أخوية متينة

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، على الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك الذي يعد أحد مقومات العلاقات الأخويــة والروابــط التاريخيــة الراســخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تمثل ضمانة رئيسية لمجلس تعاون خليجي مستقر ومزدهر.

تهنئة

وتقدم العويس بأسمى التهاني والتبريكات للأشقاء في دولة قطر بهذه المناسبة متمنياً لهم دوام التنمية والرخاء والتطور. مضيفاً معاليه أن اللقاءات رفيعة المستوى التي تعقد بين البلدين تعزز العمل على تنسيق التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك خليجياً وإقليمياً ودولياً، وتنعكس في تطوير التعاون في مختلف القطاعات على رخاء وازدهار الشعبين الشقيقين ودفع عجلة العمل الخليجي والعربي المشترك قُدماً.

علاقات

وأشار العويس إلى أن الإمارات وقطر تربطهما علاقات أخوية متينة وراسخة تؤســس لـمستقبـــــل مزدهــر للبلديــن والشــعبين الشــقيقين، يتيح ترســيخ علاقــات انعكســت علــى العديــد مــن القطاعــات، لا ســيما المجالات الاقتصـــاديـــة والثقافيــــة والإبداعيــــة نحو مستقبل مشرق.

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