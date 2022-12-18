غرس 100 شجرة في «محمية المنتثر» لتقليل أثر الانبعاثات

المصدر: الشارقة - وام

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أطلقت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أمس المبادرة البيئية للتوعية بغرس 100 شجرة في محمية المنتثر بالشارقة وبحضور 100 مشارك من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية والاتحاد الدولي للزوارق السريعة (الفورمولا 1) دعماً للنداءات العالمية الداعية إلى حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وآثاره السلبية.

وتتجدد مبادرة التشجير مع كل دورة على هامش فعاليات أسبوع الشارقة للبطولات العالمية وتصفيات الجولة الأخيرة من بطولة العالم للزوارق السريعة التي تستضيفها الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وتأتي مبادرة التشجير في إطار سعي الهيئة للحفاظ على بيئة مستدامة في وقت ازدادت فيه أخطار التلوث المناخي وتضامناً مع البرنامج العالمي للتشجير الذي يتبناه «الاتحاد الدولي للزوارق السريعة» الفورمولا 1 وانطلاقاً من إنجازات إمارة الشارقة لنشر الثقافة البيئية على المستوى المجتمعي وتنمية الوعي العام بها في المناسبات والأحداث العالمية التي تستضيفها.

وانطلقت المبادرة بحضور خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وهنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وعدد من كبار المسؤولين ومنظمي أسبوع الشارقة للبطولات العالمية ومديري الفرق المشاركة والإداريين وعدد من المتسابقين العالميين في البطولة.

مبادرات

وقال خالد جاسم المدفع إن تركيز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على المبادرات البيئية ينطلق من منظور حضاري واجتماعي بأن السياحة والبيئة أمران متلازمان إذ تعتمد السياحة على العناصر البيئية في استقطاب الزوار حتى غدا القطاع البيئي مكوناً رئيساً من عناصر تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز مكانة المدن في الخريطة السياحية العالمية.

من جانبها أكدت هنا سيف السويدي أن مشاركة رياضيي الفورمولا 1 في الزراعة والتشجير في محمية المنتثر تؤكد حرص الهيئة على أن يشارك الجميع في الزراعة لهذه المحمية، لافتة إلى أن هذه المشاركة جاءت من قبل 12 فريقاً و18 دراجاً و100 مشارك تضاف إلى رصيد حملات ومبادرات الهيئة في التشجير للمحمية.

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