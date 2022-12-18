«إسعاد» توقع مذكرة تعاون مع «سياحة أبوظبي»

المصدر: دبي- البيان

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وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، مذكرة تعاون مع «دائرة الثقافة والسياحة» في إمارة أبوظبي، بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة إسعاد التي تصدرها شرطة دبي، وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و(95) دولة حول العالم.

وقع المذكرة كل من صالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ومنى محمد العامري مديرة عام مركز بطاقة إسعاد، في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إلى برنامج «إسعاد»، حيث سيزودهم مركز بطاقة إسعاد بالبطاقة، وكذلك إشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي، وموظفو الجهات الأخرى المنضمة إلى برنامج إسعاد.

وعلى هامش توقيع المذكرة، استمع وفد دائرة الثقافة والسياحة، إلى شرح قدمته منى العامري حول بطاقة إسعاد، والقطاعات التي تشكلها، ومستوى العلاقة مع مختلف الشركات والمؤسسات التجارية داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني لبطاقة إسعاد، الذي يمكن مستخدميه من الاطلاع على الخصومات التي تشمل مختلف القطاعات في الصحة، التعليم، والسياحة والسفر، المطاعم، المجمعات التجارية، الأسرة، الفنادق وغيرها من القطاعات.

ويأتي توقيع المذكرة، انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون في ما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وبناء المشاريع المشتركة، وتعزيز علاقات الشراكة، بما يحقق المنفعة المتبادلة والأهداف العامة للطرفين.

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