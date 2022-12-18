رئيس كوستاريكا يتسلم أوراق اعتماد سفيرة الإمارات

المصدر: سان خوسيه - وام

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تسلم الرئيس رودريغو تشافيس روبلز، رئيس جمهورية كوستاريكا أوراق اعتماد روضة محمد العتيبة، سفيرة لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك في مراسم استقبال أقيمت في قصر الرئاسة في العاصمة «سان خوسيه».

ونقلت العتيبة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الرئيس تشافيس وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

تحيات

وحمل رئيس كوستاريكا، العتيبة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفيرة التوفيق في مهام عملها وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.

اعتزاز

وأعربت روضة العتيبة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وكوستاريكا وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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