طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر غرباً، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً خاصة غرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 08:32 و المد الثاني عند الساعة 19:54 و الجزر الأول عند الساعة 14:40 و الجزر الثاني عند الساعة 02:16.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 18:33 و المد الثاني عند الساعة 05:04 و الجزر الأول عند الساعة 11:57 و الجزر الثاني عند الساعة 22:44 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 18 80 35

دبي 27 20 75 40

الشارقة 27 17 80 40

عجمان 26 20 70 40

أم القيوين 27 17 85 40

رأس الخيمة 28 15 85 35

الفجيرة 29 21 75 35

العـين 27 16 90 35

ليوا 26 15 90 35

الرويس 24 15 80 30

السلع 24 16 80 35

دلـمـا 24 20 80 45

طنب الكبرى 25 23 65 45

طنب الصغرى 25 23 65 45

أبو موسى 25 23 70 45

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