استقبال المسافرين البحرينيين بختم «البحرين_ قلب وعين»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت شعار «البحرين قلب وعين»، احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، باليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، وذلك من خلال تنظيم حزمة من الفعاليات وإطلاق باقة من المبادرات الفريدة، بهدف توطيد العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الدولتين، وبناء التلاحم وتعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين.

واحتفت «إقامة دبي» باليوم الوطني البحريني في إطار توجهاتها الرامية إلى تعزيز الروابط التاريخية التي تجمع الدولة بأشقائها العرب، حيث استقبل مأموري جوازات مطارات دبي الأشقاء البحرينيين بختم مميز يحمل شعار «البحرين_ قلب وعين». وتم تغيير إضاءة البوابات الذكية في مطارات دبي إلى اللون الأحمر، وتزين منصات جوازات دول مجلس التعاون بورود بألوان علم مملكة البحرين الشقيقة.

تعاون

كما قامت «إقامة دبي» بتوزيع شرائح اتصال مجانية «تواصل بسعادة» على المسافرين القادمين للدولة عبر مطارات دبي. وهنأ الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، قيادة وشعب مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية، موضحاً أن الشعب الإماراتي يشارك دولة البحرين الشقيقة أفراحها، ترسيخاً للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربطهما معاً.

وتأكيداً على وحدة الهدف والتوجهات التنموية التي تسير في إطار من التعاون البنّاء والمثمر بين الجانبين. وأكد الفريق محمد أحمد المري أن احتفاء الدولة مع شقيقتها مملكة البحرين باليوم الوطني البحريني، يأتي ترجمة للعلاقات التاريخية الودية التي تجمع الشعبين الشقيقين، والتي تمتد جذورها لسنوات طويلة، كما يكرس الرؤى والقواسم المشتركة، ويرتقي بأدوات التعاون الذي جمع بينهما على مر التاريخ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز