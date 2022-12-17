حمدان بن محمد: للبحرين مكانة خاصة في قلب كل إماراتي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن لمملكة البحرين الشقيقة مكانة خاصة في قلب كل إماراتي. وبارك سموه في تغريدة نشرها أمس عبر حسابه في «تويتر» للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً اليوم الوطني الـ 51، وأعرب سموه عن تمنياته للأشقاء في مملكة البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار، حيث دون سموه في هذه المناسبة: نبارك للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً اليوم الوطني، وتمنياتنا للأشقاء بمزيد من التقدم والازدهار... للبحرين مكانة خاصة في قلب كل إماراتي ونفخر بالعلاقة الأخوية التي تجمعنا، ونسأل الله أن يديم أفراحكم وأعيادكم.

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