إصدار مسكوكات تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لـ«أمريكية الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، 1000 مسكوكة تذكارية من الفضة، احتفالاً باليوبيل الفضي للجامعة.

ويهدف إصدار المسكوكات التذكارية هذه للاحتفاء بخمسة وعشرين عاماً على تأسيس الجامعة عام 1997، تحقيقاً لرؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث أصبحت الجامعة صرحاً ملهماً للطلبة للتفوق الأكاديمي، والازدهار الاجتماعي، والاحتفال بتنوعهم الثقافي، والتأثير بشكل إيجابي على مجتمعاتهم، تجسيداً لإرث الجامعة.

وتبلغ زنة كل مسكوكة 40 غراماً، حيث يتضمن الوجه الأمامي رسماً للجامعة الأمريكية في الشارقة مع عام التأسيس في 1997، محاطاً باسم الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية. أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن رسماً للشعار الذي تم تصميمه بشكل خاص احتفاءً بالذكرى الخامسة والعشرين على تأسيس الجامعة، والقيمة الاسمية البالغة 25 درهماً، مع اسم «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد تم تسليم جميع المسكوكات المطروحة إلى الجامعة الأمريكية في الشارقة، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.

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