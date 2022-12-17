«زايد العليا» توزع 500 عبوة للاستخدام المتعدد على زوار«أبوظبي الأسري»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة توزيع 500 عبوة للاستخدام المتعدد للمشروبات تحمل شعار المؤسسة وشعار مؤتمر كوب 28، على زوار ملتقى أبوظبي الأسري الثالث 2022 الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» تحت شعار «جودة حياة الأسرة في الخمسين» وذلك في جزيرة الحديريات - أبوظبي ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة العديد من الجهات.

وتؤكد المبادرة تعاون مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع كافة الهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في الدولة للحفاظ على البيئة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، والوقوف على الظواهر والقضايا والتحديات التي تواجهها من خلال استثمار كافة المناسبات والفعاليات.

فعاليات

وذكرت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن قضية البيئة والتوعية البيئية تشغل حيزاً كبيراً في جميع ملفات ومؤتمرات وفعاليات المؤسسة التي تفتخر بأنها تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رجل البيئة الأول.

ويأتي إطلاق المؤسسة لتلك المبادرة ضمن جهودها للحفاظ على البيئة والدعوة للحد من استخدام كافة أنواع المواد البلاستيكية، وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى التنمية الأسرية الثالث للعمل على رفع مستوى الوعي البيئي للزوار، وهي فرصة لتعزيز جهود الدولة لحماية البيئة.

توعية

وتعمل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على نشر الوعي بالحفاظ على البيئة بين جميع منتسبيها من أصحاب الهمم وكوادرها الوظيفية وبناء القدرة لديهم، وتشجيع مشاركتهم في المناسبات البيئية وتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات والجمعيات التي تهدف للحفاظ على البيئة، وأطلقت في هذا الإطار العديد من المبادرات المجتمعية التي تدعو للحفاظ على البيئة، كما أنها أطلقت مبادرة النحلة الخضراء ضمن إطار التوعية بأهمية حماية البيئة من مختلف أنواع الملوثات.

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