تفعيل «التوقيع الإلكتروني» لخدمات ترخيص المركبات في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد المقدم عبد الرحمن خاطر رئيس قسم ترخيص الآليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أنه تم تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني لخدمات ترخيص المركبات لتضاف إلى مجموعة خدماتها المميزة.

وذلك بهدف تسهيل رحلة المتعامل للحصول على الخدمات، وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية واستراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، لافتاً إلى أنه في العام 2021 تم تسجيل 10 آلاف مركبة عبر التطبيق الذكي.

هوية رقمية

وأوضح أن خدمة التوقيع الإلكتروني مكنت أصحاب المركبات من التوقيع الإلكتروني على موقع وزارة الداخلية، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية أو التطبيق الذكي «‏MOI‏»، ثم الخدمات المرورية، والتوجه إلى توقيع اتفاقية ثم الخدمات الرقمية.

وذلك بشرط تفعيل الهوية الرقمية، حيث إن التوقيع يسهل المعاملات التي تختص بنقل المركبات وتحويلها وتصديرها ونقل ملكية المركبة من شخص لآخر دون الحاجة إلى الحضور، ويساهم في تقليل زمن رحلة المتعامل للحصول على الخدمات، وتم التعميم على معارض السيارات في الشارقة فيما يتعلق بعملية التسجيل الإلكتروني.

خطاب

وأضاف رئيس قسم ترخيص الآليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أنه بالنسبة إلى أصحاب الشركات فبإمكانهم الاستفادة من هذه الخدمة بعد إحضار خطاب التمثيل من الشركة للسماح لأحد أفراد الشركة لكي يقوم بمهامهم بعملية التسجيل وتجديد ونقل الملكيات الخاصة بمركبات الشركة. مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص على تطوير منظومتها الشرطية والارتقاء بخدماتها المقدمة، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لديها لخدمة الجمهور وتبسيط إجراءاتهم، وتقديم خدمات رائدة ومتطورة.

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