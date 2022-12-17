مذكرة تفاهم بين «بلدية عجمان» و«الأراضي والتنظيم العقاري»

المصدر: عجمان - البيان

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وقّعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وذلك في إطار حرص الطرفين على توطيد التعاون المشترك القائم ودعم المشاريع والخطط المستقبلية.

ووقع المذكرة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، والمهندس عمر أحمد بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وبحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.وأكد عبد الرحمن النعيمي، أن دائرة البلدية تحرص على مد جسور التعاون المشترك مع كل الجهات والدوائر والمؤسسات وفتح آفاق عمل جديدة، لتحقيق رؤية حكومة عجمان وأهدافها الاستراتيجية.

تعاون

ومن جهته، ثمن المهندس عمر بن عمير المهيري الشراكة الاستراتيجية الوطيدة مع دائرة البلدية والتخطيط، مؤكداً أهمية توقيع هذه المذكرة التي من شأنها تعزيز دعائم التعاون المشترك وتحسين رحلة المتعاملين من خلال استحداث حلول مبتكرة وأساليب عمل رقمية عصرية تدعم الرؤية المشتركة للجهتين والتي ترمي إلى النهوض بمستوى أداء العمل الحكومي وتقديم خدمات متكاملة ترقى إلى مستوى تطلعات مختلف الفئات المعنية.

تطوير

وأوضح المهيري أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة البلدية والتخطيط تعملان باستمرار على تبسيط إجراءات العمل وتطويرها من خلال تعزيز عملية الربط الإلكتروني، وتسهيل تبادل البيانات الهندسية وعكسها في النظام الإلكتروني مما يقلص زمن إنجاز المعاملات.

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