«كهرباء دبي» تكرّم 464 موظفاً فازوا بـ «نجوم ديوا»

المصدر: دبي - البيان

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كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 464 موظفاً متميزاً فازوا بجوائز «نجوم ديوا 2022»؛ المسمى الجديد لجوائز هيئة كهرباء ومياه دبي الداخلية للتميز، وذلك بحضور النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس ومسؤولي الهيئة.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، قال سعيد الطاير: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الرامية إلى ترسيخ أسس الرفاه الوظيفي وتسخير أحدث الابتكارات التقنية لتوفير بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات وظائف المستقبل.

ولتحقيق ذلك، توفر الهيئة بيئة عمل إيجابية وسعيدة لموظفيها تحفزهم على الابتكار والإبداع وتطوير مهاراتهم وتمكنهم وتعزز قدراتهم لتحقيق النجاح والتميز، كما نحرص على تكريم وتقدير إنجازاتهم ومساهماتهم البنّاءة.

وبفضل الله وبجهود وسواعد أبنائها وموظفيها المتميزين، حققت الهيئة إنجازات مهمة في مختلف المجالات، وأثبتت رشاقتها ومرونتها في التعامل مع مختلف الظروف والتطورات، والاستفادة من الدروس لإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل وترتيب الأولويات وخاصة فيما يخص سلامة كوادرنا البشرية وضمان استمرارية الخدمات المقدمة.

سر النجاح

وأضاف الطاير: يكمن سر نجاح الهيئة في تطبيق مبادئ وممارسات التميز في جميع عملياتها وأنشطتها وعمليات التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى تضمينها في ثقافة الهيئة المؤسسية. وطورت الهيئة استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم ونجحت الهيئة في تحويل التحديات إلى فرص واعدة بفضل التخطيط الاستراتيجي الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل.

وأسهم ذلك في أن تتصدر الهيئة تصنيف «النخبة» في برنامج دبي للتميز الحكومي بنتيجة قياسية غير مسبوقة بلغت 705 درجات وحققت مستوى فاق الـ800 درجة في تقييم المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، كما سجلت الهيئة أرقاماً قياسية مختلفة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات التي نفخر بها.

مرجعية

وأوضح الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي أصبحت مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في مختلف قطاعات عملها، تسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتعزز مكانة الإمارة كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار عبر مختلف مشاريعها ومبادراتها الرائدة عالمياً، وتتفوق نتائج الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات.

تميز مستدام

وأكد المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن برنامج «نجوم ديوا» يهدف إلى تعزيز التميز المستدام من خلال تشجيع روح الإبداع والابتكار وتحفيز التنافس الإيجابي بين الموظفين لتبني الأفكار البناءة التي تسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بها لتحقيق سعادة جميع المعنيين.

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