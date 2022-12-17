محمد بن زايد: نشارك أهلنا في البحرين بسعادة ومحبة أفراحهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والشعب البحريني بمناسبة اليوم الوطني الـ 51، وأكد سموه في تدوينة نشرها أمس عبر حسابه في «تويتر» أن دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، تشارك الأهل في البحرين بسعادة ومحبة أفراحهم.

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار، حيث دوّن سموه بهذه المناسبة: نهنئ الملك حمد بن عيسى وأهلنا في مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني، ونشاركهم بسعادة ومحبة أفراحهم، نتمنى للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

وفي السياق، بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كل على حدة، برقيات تهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

مسيرة الازدهار

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في برقيته: خالص التهاني والتبريكات وأصدق الأمنيات بمواصلة مسيرة الازدهار والتميز إلى أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وشعب مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 للمملكة..

علاقاتنا الأخوية متينة، وروابطنا الثنائية راسخة، مستمدة من التاريخ المشترك، تجمعنا الرؤى والتطلعات لصناعة مستقبل مزدهر لبلدينا.. خالص تمنياتي لجلالتكم بدوام الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها بدوام التقدم والرفعة والازدهار.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

رؤى

وتربط دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة علاقات إيجابية مزدهرة في شتى القطاعات، بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، والتشاور السياسي، حيث يتشاركان الرؤى نفسها في مختلف القضايا والملفات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من ثوابت راسخة تدعم سيادة الأمن والسلم.

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