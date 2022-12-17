ولي عهد الفجيرة يستقبل عبدالله بن طوق ويبحث معه المستجدات الاقتصادية

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد. ورحب سموه بالضيف، مثنياً على عمل وزارة الاقتصاد، وجهودها المتواصلة نحو الارتقاء بالاقتصاد في الدولة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، ضرورة مواكبة التوجهات الاقتصادية وسياساتها في العالم، وتطوير الخطط التنموية للمشاريع والشركات التي تخدم عمل الاقتصاد، لتكون دولة الإمارات نموذجاً رائداً في العمل الاقتصادي ووجهة استثمارية جاذبة على مستوى العالم.

وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول مختلف الجوانب الاقتصادية، والمشاريع الحالية والمستقبلية التي تعنى بالشأن الاقتصادي والاستثماري للدولة، وسبل تحقيق نموهما على المستويين المحلي والدولي.

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