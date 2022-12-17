مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يناقش استراتيجية 2023 - 2025

المصدر: أبوظبي - وام

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ناقش مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشروع الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2023 - 2025، وخطة عمل مشاركة الهيئة في عملية الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات بصفة مراقب لعام 2023، والدروس المستفادة والخبرات المكتسبة من خلال الزيارات المتبادلة.

وكذلك ورش العمل المشتركة التي تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية، وفق المعايير والمرجعيات الدولية التي تنظمها مبادئ باريس لعمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 6 والختامي لعام 2022 لمجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد على مدار يومي 13 و14 ديسمبر الجاري برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية.

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