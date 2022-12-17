رئيسة جورجيا تتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

المصدر: تبليسي - وام

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تسلمت سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا أوراق اعتماد أحمد إبراهيم النعيمي سفيراً لدولة الإمارات لدى جورجيا وذلك في أثناء المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي.

ونقل السفير النعيمي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى رئيسة جورجيا وتمنياتهما لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها حملت زورابيشفيلي، السفير تحياتها إلى القيادة الرشيدة للدولة وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنت للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جورجيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم في اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجورجيا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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