عبدالله بن زايد يحضر حفل سفارة البحرين بمناسبة العيد الوطني الـ 51 للمملكة

المصدر: وام

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حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة بمناسبة العيد الوطني الـ 51 لبلاده.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان السفير البحريني وبارك للشعب البحريني الشقيق احتفالاته بهذه الذكرى الوطنية الغالية، متمنيا للمملكة الشقيقة دوام التقدم والرخاء والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

من جانبه أكد السفير البحريني على قوة العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين والتي ترسخت منذ عهد المؤسسين وأثمرت نموذجا مميزا بين الأشقاء.

حضر الحفل - الذي أقيم في فندق دوست تاني في أبوظبي - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة وسعادة عبدالله محمد البلوكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة عمران أنور السيد محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

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