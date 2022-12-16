عبدالله بن زايد: خريجو «أكاديمية أنور قرقاش» يرسخون مكانة الإمارات العالمية

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شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، حفل تخريج دفعة «رواد المستقبل» من طلبة الأكاديمية للعام الدراسي 2021/2022، والذي أقيم في مقر الأكاديمية بأبوظبي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين وعائلات الخريجين.

وشهد حفل هذا العام تخريج 51 طالباً وطالبة ضمن الدفعة الـ 7 من دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، والدفعة الرابعة من برنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، والدفعة الأولى من برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية.

وأثنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على الخريجين، مؤكداً أن دورهم المستقبلي كدبلوماسيين وممثلين لدولة الإمارات لن يقتصر على تعزيز مكانة الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية، بل سيساهم أيضاً في الوصول إلى عالم أكثر تقدماً واستدامة وسلاماً.

وعبر سموه عن ثقته بأن خريجي الأكاديمية قد اكتسبوا مهارات دبلوماسية متقدمة تمكنهم من المساهمة في ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات والمساعدة في إيصال رسالتها القائمة على نشر قيم السلام والتسامح ومد جسور التعاون بين مختلف الأطراف.

واجبات

وبهذه المناسبة، قال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة: بينما يواجه عالمنا اليوم العديد من المتغيرات المتسارعة، يتعاظم إصرارنا على استخدام الدبلوماسية كمنطلق رئيسي لتشجيع التعاون وتسهيل التكيف مع الظروف غير المتوقعة والانفتاح على رؤى متعددة لمختلف القضايا بما يسهم في بناء مستقبل مزدهر – وهذه واجبات دبلوماسيي المستقبل.

وأضاف: بصفتكم دبلوماسيين، فإن دوركم لا ينحصر عند حدود تمثيل الدولة والقيم النبيلة لهذا البلد العظيم، بل ستكونون بموقع المسؤولية للنهوض بالمصالح الوطنية وتعزيز الإنجازات ودفع الطموحات لحدود جديدة. إنه لأمر يبعث على الاطمئنان والأمل بأن نرى خريجينا جاهزين لخوض تحديات الغد بكل عزيمة ومرونة.

اجتماع

وعلى هامش حفل التخريج، ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الأمناء، الاجتماع الـ 15 لمجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وشهد الاجتماع حضور كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.

وشارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي كل من: هند مانع العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى فرنسا، والدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة دولة الإمارات لدى تونس، والدكتور عبد الناصر الشعالي سفير دولة الإمارات لدى الهند، وذلك بحضور نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، وعدد من أعضاء الفريق الإداري بالأكاديمية.

وناقش اجتماع مجلس الأمناء استراتيجية الأكاديمية خلال الـ 3 سنوات المقبلة وبما يتوافق مع رؤية نحن الإمارات 2031، وذلك سعياً لإيجاد سبل جديدة تعزز من قدراتها على مواصلة إثراء السلك الدبلوماسي الإماراتي بكوادر متميزة قادرة على المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

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