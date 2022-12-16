حمدان بن زايد: تجمعنا والبحرين علاقات أخوية راسخة وتاريخ مشترك

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تجمعهما علاقات أخوية راسخه وتاريخ مشترك ترعاها قيادتا البلدين.

وبارك سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ51، ودون سموه: نبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى والشعب البحريني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.. الإمارات والبحرين علاقات أخوية راسخة وتاريخ مشترك ترعاها قيادتا البلدين.. حفظ الله البحرين وأهلها وأدام الله عليها العز والتقدم والاستقرار.

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